Cassa integrazione, Toccafondi (IV): "Lavoratori in attesa, siamo preoccupati"

“La notizia che 20.000 lavoratori, solo nella provincia di Firenze, sono ancora in attesa del pagamento della cassa integrazione, 5000 di questi in attesa da marzo, ci preoccupa moltissimo. Sono 20.000 famiglie che vivono in difficoltà enorme. L’INPS dia una risposta concreta e immediata.” Così il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

“Ci preoccupa soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni della ministra Catalfo, che in risposta a una interrogazione parlamentare di Italia Viva aveva ribadito il dato nazionale del 97% di pagamenti effettuati.

Ci domandiamo quindi se esista un problema specifico per l’INPS di Firenze, e, nel caso, quale sia, perché il dato di stamattina sulla provincia di Firenze collide con il 97% nazionale dichiarato dalla Ministra” Conclude Toccafondi.

Fonte: Ufficio stampa