FlixBus riparte anche da Livorno

A poche settimane dalla ripartenza, FlixBus riaccende i motori anche a Livorno. L’esclusione del settore bus dalla strategia del Governo per il rilancio dei trasporti delinata nell’ambito del DL Rilancio implica, tuttavia, un ritorno in strada a ranghi ridotti e, di conseguenza, una drastica riduzione delle tratte disponibili con partenza dalla città toscana.

Delle 30 città collegate prima dell’emergenza sanitaria, solo sei tornano raggiungibili per il momento: da Livorno, per ora, si può tornare a viaggiare senza cambi verso Genova e La Spezia in Liguria, Roma e l’aeroporto di Fiumicino, comodamente raggiungibile la mattina presto, e verso Napoli e Salerno in Campania.

Oltre a tornare a garantire una soluzione di mobilità pratica e per tutte le tasche ai passeggeri in partenza da Livorno, con la riattivazione di tali collegamenti FlixBus mira a facilitare l’arrivo nel territorio dei visitatori provenienti dalle regioni vicine – e, grazie a eventuali interconnessioni, anche da tutta Italia, selezionando, per esempio, un itinerario con cambio a Roma, Napoli o Genova – anche in linea con l’importanza strategica attribuita al turismo in questa delicata fase di rilancio del Paese.

Fonte: Ufficio stampa