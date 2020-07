L'onorificenza di Freeman of the City of London è stata data a un italiano, l'imprenditore di Pieve Santo Stefano Maurizio Bragagni, CEO della multinazionale italiana dei cavi Tratos e console onorario della Repubblica di San Marino a Londra. Bragagni, nella 'Hall of Fame' degli italiani insigniti, si affianca a Giuseppe Garibaldi e Luciano Pavarotti. Il riconoscimento dal 1237 viene conferito a personaggi meritevoli, ai tempi con privilegi, diritti e immunità, oggi a testimoniare il legame con la città di Londra. La cerimonia si è tenuta virtualmente per l'emergenza Covid. Il riconoscimento è stato dato a Maurizio Bragagni "per il suo impegno imprenditoriale che arricchisce lo scambio tra Italia e Regno Unito".

Tutte le notizie su gonews.it