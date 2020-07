Picchielli (Lega): "Accolta la mia proposta per i ristoranti in strada"

Sono contentissimo che l'amministrazione comunale abbia accolto la mia proposta fatta in due sedute del Consiglio Comunale di Empoli, in presenza anche del Sindaco Barnini, con la decisione di chiudere alla circolazione tre strade del centro di Empoli per tre o quattro serate a settimana, dal giovedì alla domenica, in orario 19-24, da oggi, giovedì 16 luglio a domenica 30 agosto, dando l'opportunità ai ristoranti di occupare il suolo pubblico.

Non avendo visto provvedimenti in tal senso dopo averli chiesti una prima volta, ero tornato a chiederli nuovamente durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 29 giugno.

Questa è un'idea che avevo avuto con l'intento di sostenere quei bar e ristoranti, che non avevano la possibilità di allargarsi all'esterno, non avendo gli spazi o non essendo in zone ZTL, ma su strade con circolazione veicolare. Inoltre questo provvedimento favorisce anche il rispetto delle norme anti-coronavirus, evitando assembramenti e garantendo maggiore distanziamento sociale, con la maggiore sicurezza di tavoli all'aperto e non in un ambiente chiuso. L'opposizione costruttiva della Lega ancora una volta ha dato frutti e portato beneficio alla nostra città.

Andrea Picchielli

Capogruppo LEGA SALVINI EMPOLI