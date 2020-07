Proseguono i lavori di Acque Spa a Cisanello, le modifiche al traffico

Per consentire la prosecuzione dei lavori in stato di avanzamento da parte di Acque Spa per l'estensione della rete fognaria in zona Cisanello, a partire dal 17 luglio e fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 13 agosto, saranno adottate le seguenti modifiche al traffico nel quartiere di San Biagio:

VIA SAN BIAGIO, da Via Mazzei a Via Martin Lutero, restringimento di careggiata e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati a partire dal 17 Luglio e chiusura al traffico veicolare a partire dal 20 Luglio;

VIA SAN BIAGIO, da Via delle Torri a Via Mazzei, chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Arretramento di 6 metri della linea d’arresto dello stop su Via delle Torri (braccio Ovest attestante su Via S. Pio da Pietrelcina) con susseguente modifica della tempistica del semaforo.

Il Trasporto Pubblico Locale devierà le proprie linee sulla base dell’effettivo stato avanzamento lavori, che sarà comunicato dalla ditta esecutrice con almeno 5 giorni di anticipo.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa