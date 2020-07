TPL, sciopero di 24 ore per i lavoratori toscani della società BusItalia del Gruppo Fs

Situazione difficile nella società Busitalia Toscana che, causa covid-19, ha messo in evidenza una gestione improvvisata e unilaterale attraverso una forte riduzione dei turni di lavoro e la messa nel fondo Bilaterale di solidarietà di moltissimi lavoratori (autisti, impiegati, operai e verificatori) con lo stesso trattamento economico e normativo previsto della cassa integrazione ordinaria.

Anche gli ultimi recenti tentativi di aprire un dialogo con la società Busitalia sono falliti; in merito alla richiesta di ristabilire maggiori turni di lavoro prendendo a riferimento il periodo estivo 2019, non ha trovato riscontro positivo nella società nonostante si sia registrato un aumento dei viaggiatori specie in alcun zone ed in alcune fasce orarie.

Inoltre è stato riscontrato anche un atteggiamento dilatorio rispetto alla richiesta del sindacato in merito al reintegro della parte mancante dello stipendio, per i lavoratori posti nel fondo bilaterale, anche se dal Governo sono stati stanziati diversi milioni di euro per il recupero dei biglietti non venduti e nonostante la Regione Toscana sia stata autorizzata sempre dal Governo a pagare il 100% dei corrispettivi delle corse anche se ridotte nel periodo del confinamento al 50%.

Una situazione non più sostenibile dove l’azienda si è mostrata sorda alle richieste del sindacato e dei lavoratori e dove l’unica risposta è stata quella di pretendere una programmazione delle ferie residue e che dovranno essere smaltite inderogabilmente entro l’anno.

Lo sciopero appena effettuato del 10 luglio di 4 ore per tutti i lavoratori di Busitalia della Toscana, circa 450, ha riscosso una altissima adesione, circa del 94%, ma al momento non ci sono giunti segnali positivi dall’azienda.

Pertanto, stante la situazione ormai compromessa e senza nessun tipo di dialogo, come organizzazioni sindacali, unitariamente, abbiamo deciso di proclamare una ulteriore azione di sciopero per il 25 settembre di 24 ore per intera giornata per tutti i lavoratori della Toscana.

RSU Fit-Cisl Busitalia