L’U.S. Poggibonsi S.R.L. annuncia l’innesto del difensore classe 2000 Tommaso Neri.

Jolly del reparto arretrato dalla buona struttura fisica, Neri può essere schierato sia come centrale sia sulla corsia di destra.

Il nuovo under giallorosso è reduce da un biennio al San Gimignano Sport, squadra per la quale ha giocato titolare sia in Serie D sia in Eccellenza, acquisendo un discreto bagaglio di esperienza.

Fonte: U.S. Poggibonsi - Ufficio stampa