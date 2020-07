Chiara Ferragni in visita agli Uffizi

Chiara Ferragni tra i capolavori degli Uffizi. La celebre imprenditrice digitale, ieri sera in Galleria per un photoshoot, ha voluto concedersi un tour del museo, alla scoperta dei suoi tesori d'arte. Accompagnata dal direttore Eike Schmidt, ha molto apprezzato i dipinti di Botticelli: non solo le superstar Venere e Primavera, ma, soprattutto, Le storie di Giuditta, e L'adorazione dei Magi con autoritratto dell'artista. Ferragni è poi rimasta incantata ad ammirare le migliaia di conchiglie di madreperla che adornano il soffitto del cuore più antico degli Uffizi, la Tribuna del Buontalenti; ed anche la statuaria ha molto colpito la sua attenzione, in particolar modo la scultura del Laocoonte realizzata da Baccio Bandinelli e l'antico marmo romano del Doriphoros Policleto.