Coltivavano 103 piante di marijuana: arrestati due ventenni

Nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio, i carabinieri di Montenero e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, hanno arrestato due livornesi di 25 e 24 anni , in quanto sono stati scoperti a coltivare 103 piante di marijuana che, per attitudine e modalità di coltivazione possono produrre sostanza stupefacente da destinare allo spaccio.

I militari dell’Arma qualche giorno prima erano stati insospettiti da alcuni movimenti in Via di Popogna da parte di alcuni soggetti, in particolar modo nell’adiacente boscaglia. Dalle prime attività di verifica e osservazione hanno identificato due giovani livornesi, senza destare nei due alcun sospetto, riuscendo successivamente anche ad individuare e localizzare il campo di coltivazione delle piante di marijuana.

I Carabinieri hanno così deciso di svolgere appositi servizi nei pressi della coltivazione di sostanza stupefacente, al fine di appurare senza ombra di dubbio che i due ragazzi identificati fossero i reali coltivatori/produttori del campo. I militari hanno quindi individuato i due coltivatori e li coglievano nell’atto di prendersi cura delle piante di marijuana.

Gli operanti coglievano tempestivamente l’occasione e procedevano a bloccare nella flagranza di reato i due ragazzi livornesi.

Sono state trovate 103 piante di varia grandezza oltre ad altri vasi vuoti, un sacco di terriccio integro ed altro sacco consumato solo in parte, varie confezioni di acqua, fertilizzanti e repellenti di vario genere.

Contestualmente altri militari rinvenivano, c/o le abitazioni dei soggetti colti in flagranza, un panetto di hashish del peso di gr. 0.6 lordi, un panetto di hashish del peso di gr. 49.3 lordi, un panetto di hashish del peso di grammi 104.7 lordi, buste per il confezionamento della sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione con sopra della sostanza stupefacente del tipo hashish, un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 0.4 lordi, un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del perso di gr. 1.6 lordi, un altro bilancino di precisione ed un libro per la coltivazione di cannabis.

I giovani arrestati sono stati prima condotti c/o gli Uffici della Compagnia di Livorno per gli adempimenti delle formalità di rito, per poi essere rispettivamente sottoposti agli arresti domiciliari e alla custodia in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.