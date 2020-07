Italia Viva Toscana, al via la campagna elettorale

La campagna elettorale fiorentina di Italia Viva per le prossime regionali inizia col botto: in un giovedì sera di metà luglio, 200 persone si sono ritrovate nel campo del Casellina Calcio – riconvertito in ristorante all'aria aperta in questo periodo di Covid – per cenare insieme e dare un primo segnale forte della presenza e dell'importanza di Italia Viva sul territorio fiorentino, in vista della ormai vicinissima campagna elettorale.

Presente Stefania Saccardi, leader di Italia Viva in Toscana, alla quale tutti i presenti hanno voluto dedicare un lungo applauso di ringraziamento per questi mesi di enorme impegno nella gestione dell’emergenza Covid. Ma anche Titta Meucci, consigliera regionale, insieme anche ai “padroni di casa” di Italia Viva Scandicci, capitanati dal loro capogruppo in Consiglio Comunale Stefano Pacinotti.

“Vedere 200 persone ad una cena per parlare di politica, di giovedì sera a metà luglio, ci dice chiaramente che c'è un popolo che non si preoccupa dei sondaggi, ma che pensa al futuro con idee concrete e non slogan! Italia Viva sarà decisiva per la vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni regionali”.

Fonte: Italia Viva Firenze