La grande classica emoziona nel chiostro dell’abbazia di Passignano

L’eco della storia si diffonde tra le armonie musicali dei concerti di Badia a Passignano. La grande classica torna ad incantare nel prestigioso scenario del Chiostro dell’abbazia benedettina, situata nel Comune di Barberino Tavarnelle. Emozioni e spiritualità allungano la vita millenaria del complesso monastico dove l’arte di Domenico Ghirlandaio, autore del Cenacolo affrescato nella sala del refettorio, si intreccia alla cultura musicale e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale del Chianti. Sotto la guida del direttore artistico Tiziano Mealli, prende il via il cartellone di altissimo livello promosso e organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle e dall'Associazione Amici della Musica di Tavarnelle con il patrocinio della Città Metropolitana, in collaborazione con la Misericordia di Tavarnelle e Barberino.

“Una rassegna di altissimo livello – dichiara il sindaco David Baroncelli - che possiamo realizzare nell’ambito di un percorso di collaborazione con la comunità monastica ed in particolare a Don Lorenzo Russo che ringrazio per l’intenso lavoro di valorizzazione e promozione svolto per il territorio e per il borgo di Badia a Passignano”.

“L’iniziativa attesta la personalità musicale che connota la nostra estate – aggiunge l’assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi - una stagione ricca di eventi di qualità da vivere insieme tra le piazze, nei borghi, nelle pievi, nei giardini di Barberino e Tavarnelle con un cartellone unitario realizzato grazie all’impegno e alla vocazione artistica delle tante associazioni attive nel territorio”.

Sono quatto gli eventi, in programma dal 18 luglio al 2 agosto, che emozioneranno il pubblico sulle note di Beethoven, Mozart, Vivaldi, Ravel, Donizetti, Rossini, e tanti altri grandi maestri della storia musica internazionale.

Il programma si apre domani sabato 18 luglio con il violinista Daniele Giorgi e gli Archi dell’Ort, interpreti di alcune delle più belle pagine di Beethoven e Mozart. Il secondo appuntamento, previsto venerdì 24 luglio, fa salire sul palcoscenico una coppia nella musica e nella vita, Francesca Dego al violino e Daniele Rustioni al pianoforte (Beethoven, Boccadoro, Ravel, Isay, Tchaikovsky). Sabato 25 luglio i Fiati dell’Ort si esibiranno in Harmoniemusik con un repertorio che spazia da Mozart a Gounod passando per Rossini. Ultimo appuntamento è quello di domenica 2 agosto in cui gli Archi di Badia eseguiranno Le quattro stagioni di Vivaldi. Inizio concerti: ore 21.30. Ingresso libero. Prenotazioni: info@amicidellamusicatavarnelle.it

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino