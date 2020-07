Tentano di derubarlo due volte in una mattinata, disavventura a Forcoli

Stava lavorando come ogni giorno nel suo forno quando hanno tentato, per ben due volte, di derubarlo. È successo stamani intorno alle 8.30 al Jolly Forno, presente a Forcoli dal 1985.

Il titolare, Marco Rossi, era in negozio quando è entrata una ragazza, descritta da lui come giovanissima, che si è mostrata in cerca di qualcuno: “Era in cerca di una persona poi si è avvicinata e mi ha detto che con 20 euro avrei potuto fare l’amore con lei”.

Il titolare ha poi proseguito raccontando che la giovane avrebbe continuato ad avvicinarsi iniziando a toccargli le braccia, “strusciandole, come per togliermi i bracciali”. Un tentativo sventato della tecnica dell’abbraccio.

Infatti, appena ha capito l’inganno, il titolare ha immediatamente respinto la donna che però “non mi ha dato il tempo che si è immediatamente avventata sul collo verso la catenina. Quando ha capito che non c’era niente da fare se n’è andata”.

Le disavventure non erano ancora concluse, stando alle parole del forcolese. Infatti, dopo appena un quarto d’ora, sarebbero arrivate altre due ragazze con gli stessi intenti della prima: “Solito gioco, cercavano una persona e hanno chiesto se cercavo qualcuno per lavoro. Mi hanno portato sulla porta (ancora ignaro che si trattasse di un altro tentativo di derubarlo, ndr) dicendomi che dentro non si respirava dal caldo con le mascherine e dopo poco ho notato che mi puntavano l’orologio”.

In entrambi i casi non c’è stato nessun furto e ad assistere alla scena c’era qualche testimone, compresa la figlia del titolare arrivata in negozio nel momento in cui erano presenti le due ragazze.

Secondo il racconto di Marco Rossi le ragazze sarebbero state di origine straniera poiché “non parlavano bene italiano”. Alla fine è andato tutto bene, ora il titolare del forno sa come comportarsi: "Certamente presterò più attenzione, c’è da aspettarsi di tutto anche all’ora di chiusura”.

Margherita Cecchin