Un anno di mandato riassunto in un video, Nardella: "Ripartiremo con l'impegno di sempre"

Mobilità, trasporti, welfare, scuola, commercio, turismo, aree verdi, cultura e sport. Toccano tutti questi temi gli obiettivi conseguiti dall’amministrazione durante questo primo anno di mandato. A raccontare “la città che siamo” e “la città che saremo” un breve video che mostra in maniera sintetica quanto è stato realizzato. Dalla riqualificazione delle rampe del Poggi alle 10 mila card del fiorentino acquistate, dalla rinnovata piazza delle Cure, non più snodo stradale ma luogo da vivere, ai 1513 nuovi alberi, dai più di 2700 metri quadri di nuove pavimentazioni alle oltre 500 assunzioni in Comune, passando per i 110 mila visitatori alla mostra “La botanica di Leonardo” al museo di Santa Maria Novella, le 6 nuove piste ciclabili, l’inaugurazione del Memoriale italiano di Auschwitz, i 9 impianti sportivi riqualificati e inaugurati: questi alcuni degli interventi affrontati. E poi nuove aiuole allestite, 24 pietre d’inciampo posate, 300 fioriere riqualificate, 27 nuove aree giochi, il taglio del nastro del nuovo Mercato delle Pulci in largo Annigoni, le 5mila borracce consegnate, per una Firenze sempre più plastic-free, i più di 170 mila spettatori di Firenze Rocks 2019, le 30 nuove intitolazioni, i 12 nuovi autobus ibridi, i 41 km di nuove asfaltature e 33 di marciapiedi. “Le principali azioni del Programma di Mandato realizzate nel corso del primo anno sono tutte volte a rendere la nostra città sempre più sostenibile per l’ambiente e per le persone che la vivono. La pandemia ha colpito il mondo intero ma non ci ha fermato. Ripartiremo con l'impegno di sempre”, commenta il sindaco Dario Nardella.

Sono azioni che spaziano a 360 gradi tra diverse aree di intervento, seppur integrate tra loro, a riprova di un impegno che non si è fermato, nonostante le difficoltà connesse con l’emergenza sanitaria Covid-19, a seguito della quale è stata elaborata una grande strategia per la ripartenza con il piano Rinasce Firenze. Alla base del video, la volontà dell’amministrazione di rendicontare le azioni portate avanti, in questo primo anno come per i prossimi e monitorare così l’attuazione del programma di mandato, per portare avanti il processo di pianificazione strategica che coinvolge tutto l’ente comunale, impostato a inizio consiliatura fino alla fine del mandato.

Qui il video: https://www.facebook.com/317455468265568/posts/3533821706628912/?vh=e

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa