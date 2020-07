Tenta furto in casa di un poliziotto a Empoli, resta in carcere il 45enne

È stato convalidato l'arresto dell'uomo di 45 anni che il 16 luglio ha tentato di rubare nella casa di un agente della polizia di Stato, in servizio al commissariato di Empoli (Qui la notizia). La misura è stata decisa questa mattina dal gip del tribunale. Lo stesso 45enne si sarebbe dovuto recare, per osservare un obbligo di firma, proprio al commissariato di Empoli.

L'uomo è accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Infatti, quando l'agente lo ha scoperto mentre tentava di entrargli in casa, si sarebbe verificata una colluttazione. L'avvocato del 45enne, Mattia Alfano, ha annunciato comunque ricorso al tribunale del riesame contro la misura dell'arresto in carcere, ritenendo non sussistenti le accuse, in particolare quelle di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il difensore riterrebbe più coerente con la vicenda il tentato furto mentre la resistenza a pubblico ufficiale non ci sarebbe dato che, come spiegato dall'avvocato Alfano, lo scontro si sarebbe verificato poiché l'agente difendeva la sua proprietà.