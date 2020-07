Il Ghibellino città di Empoli, i vincitori del premio e le proposte del Circolo Arti Figurative

Nel concorso nazionale d’Arte “Il Ghibellino, città di Empoli” la giuria composta da Filippo Lotti, Jacopo Chiostri, Daniela Pronestì, ha assegnato il primo premio a Miche De Nicolò, secondo è risultato Maurizio Biagioni, terzo Alberto Vignoli. Altre attestazioni di merito sono state attribuite a Lello Negozio, Marco Beconcini, Fabrizio Filippi, Euro Elmi, Lorella Consorti, Francesca De Nicolò, Beppe Calvetti, Renzo Bastianelli.

Nella nostra bella Piazza Farinata sabato 18 luglio alle ore 17,30 l’assessore Giulia Terreni ha confermato l’importanza del ruolo del Circolo Arti Figurative nel promuovere incontri fra artisti e nel proporre iniziative culturali. Il presidente Silvano Salvadori si è rivolto al consigliere regionale Enrico Sostegni ringraziandolo per aver dato vita a febbraio all’iniziativa della bella mostra dei soci in Regione Toscana documentata con la stampa di un elegante catalogo.

Salvadori ha poi presentato, accanto alla consueta attività espositiva di vari artisti, le future proposte culturali che sono in fase di attuazione: una mostra, con conferenza, sul pittore Fabrizio Clerici nella sua attività di scenografo per il Teatro della Scala, incentrata soprattutto sulla messa in scena della Turandot di Ferruccio Busoni nel 1963 e documentata da opere inedite. Una mostra riguarderà anche l’ambiente fuciniano, dato il prossimo anniversario nel 2021del centenario della morte.

Il Circolo proporrà anche una importante mostra didattica, in collaborazione con le scuole, sulle opere di Umberto Boccioni possedute da Ferruccio Busoni che avrà al suo centro la riproduzione ad alta definizione di uno dei più famosi quadri del Futurismo: La Città che sale, che per la prima volta potrà essere ammirata in Italia con una incredibile fedeltà rispetto all’originale conservato al Moma di New York .

E, finalmente, una mostra sullo scultore empolese Dario Manetti ci sarà la sensibilità degli sponsor e del Comune.

Fonte: Ufficio stampa