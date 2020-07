Centrodestra all'ex campo rom di Ospedaletto: Meloni e Ceccardi sul futuro dell'area

Questa mattina Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega candidata alla presidenza della Regione Toscana, ha effettuato un sopralluogo all'ex campo rom di Ospedaletto a Pisa in compagnia della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dei sindaci di Pisa e Abetone Cutigliano Michele Conti e Diego Petrucci, e di altri esponenti del centrodestra. Un incontro quello di stamani in vista delle elezioni regionali.

Meloni, nell'area dove il Comune ha smantellato il campo rom abusivo, ha sottolineato che "c'era un problema tragico di sicurezza, ambientale e di dignità delle persone. I nostri amministratori, giovani e non ideologici, a cominciare dall'assessore Filippo Bedini, lo hanno risolto dopo 30 anni, mentre la sinistra in tutto questo tempo ha fatto solo chiacchiere, diceva che non era possibile risolverlo, e che noi eravamo razzisti". In quella zona, prima dell'intervento dell'amministrazione di centrodestra, "c'era una baraccopoli abusiva, il più grande campo rom della Toscana. Il Pd che governava la città ha sempre detto che era impossibile smantellare questa situazione e le istituzioni non potevano entrare. Dopo appena due anni di amministrazione del centrodestra, in 11 mesi il campo nomadi è stato sgomberato e sono quasi finite le opere di bonifica grazie al nostro assessore di Fratelli d'Italia". Un luogo che rinascerà, diventerà un'area verde e "non sarà più una discarica abusiva con gravi problemi di sicurezza per gli imprenditori dell'area industriale".

Anche Susanna Ceccardi si è unita, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro della zona: "in quest'area dove c' era degrado sorgerà un polo produttivo per creare lavoro e sviluppo, ci saranno imprese e nuovi posti di lavoro. I campi rom non devono esistere: qui c'erano bambini che vivevano nella sporcizia e nei rifiuti, senza servizi igienici, e quella sinistra che tiene aperti i campi rom dimostra disumanità verso i bambini". Una Toscana che sta cambiando "grazie a noi, la stiamo liberando da una sinistra che finora si è autogenerata e mantenuta gestendo il potere e ignorando le istanze dei cittadini" ha aggiunto la Ceccardi, sulla stessa linea d'onda della leader di FdI: "Questo è l'esempio di quello che il centrodestra può fare. Abbiamo spiegato per anni alla sinistra come fare e ora qui lo abbiamo dimostrato".