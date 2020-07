Monumento ai caduti di Collodi, Comune di Pescia e associazione locale verso la riqualificazione

A breve la giunta municipale guidata dal sindaco Oreste Giurlani esaminerà e approverà il progetto di riqualificazione del monumento ai caduti di Collodi.

Dopo l’ accordo con l'associazione Collodi Insieme per programmare l'intervento di recupero, il comune si e' impegnato con i propri tecnici a definire il progetto di recupero, di inviarlo alla Sovrintendenza per il parere e l'associazione a ricercare il finanziamento necessario.

Oltre a questo il comune si e' assunto l'impegno di risistemare l'insieme dell'area interessata, con risorse già previste in bilancio. I tempi di conclusione di questo percorso si sono allungati anche a causa dell’emergenza sanitaria, che ha rallentato progetto e pareri.

Adesso tutto e' pronto, nei prossimi giorni la giunta approvera' il progetto e poi si procedera' alla firma del protocollo d'intesa che regolerà tutti i passaggi necessari fra comune e associazione.

“ A differenza di quanto qualcuno si è affrettato a dire, non ci risulta quindi che ci siano cittadini di Collodi ‘che non ci stanno’,- dice Oreste Giurlani- del resto sia la giunta che l'associazione Collodi Insieme hanno sempre informato tutti nel merito della questione. L’unica verità è che i tempi si sono dilatati a causa del coronavirus, ma la volontà di riqualificare come merita il monumento è sempre stata ben chiara per noi e lo faremo a breve”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa