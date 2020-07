Zaki e Regeni, Sinistra Progetto Comune: "Moltiplicare impegni e iniziative anche a Firenze"

“Continuiamo a chiedere, ogni giorno, in Rete Civica, che il Comune di Firenze esponga gli striscioni per Regeni e Zaki, da Palazzo Vecchio, verso piazza della Signoria.

Può essere un gesto insufficiente, ma è necessario. Lo chiediamo in Rete Civica – proseguono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – non per polemica, ma perché in questo primo anno abbiamo registrato una distanza tra Consiglio comunale e chi governa che deve essere colmata. A partire dai gesti più simbolici, che a livello internazionale possono aiutare a tenere alta l'attenzione, sulle vicende che toccano da vicino il nostro Paese.

Con Bologna la nostra Città dice di voler fare le Olimpiadi e molto altro. Bene, segua l'esempio di quel Comune e dia applicazione agli atti approvati a larga maggioranza in Consiglio comunale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa