Festa Dem Castelfiorentino, Eugenio Giani e Matteo Orfini ospiti

E’ iniziata venerdì scorso la Festa Dem 2020 a Castelfiorentino, la festa delle Democratiche e dei Democratici di Castelfiorentino, che si terrà fino a domenica 26 luglio nel parco Roosevelt.

“Una festa ridimensionata ma con le stesse caratteristiche di sempre: il nostro obiettivo è stare ancora di più vicino ai cittadini e alle attività commerciali, che con grande difficoltà cercano di rimettersi in piedi nonostante la pesante crisi economica e sociale che stiamo vivendo. Le parole chiave di questo avvenimento- spiega Monica Salvadori, segretaria del Pd Castelfiorentino - saranno socialità, per stare insieme nel rispetto delle misure di sicurezza della fase emergenziale che stiamo ancora vivendo, unità per ritrovare i nostri legami e le nostre condivisioni, solidarietà per ripartire e guardare al futuro tutti insieme e non lasciare indietro nessuno!”.

Domani alle 21.30 in programma l’incontro con la Conferenza delle donne democratiche al quale parteciperanno Tania Cintelli, portavoce regionale, Eleonora Caponi, portavoce dell’Empolese Vadelsa, Laura Rimi, Ilaria Angiolini, l’onorevole Susanna Cenni, Antonella Gorgerino e Francesca Giannì, che è candidata alle elezioni regionali nel collegio Firenze 3.

Mercoledì 22 luglio sempre alle 21.30 “Il paese dopo il Covid” con Enrico Sostegni, candidato alle elezioni regionali nel collegio Firenze 3, e l’onorevole Laura Cantini.

Giovedì 23 incontro con il sindaco Alessio Falorni e la giunta di Castelfiorentino, venerdì 24 ospite della festa sarà l’onorevole Matteo Orfini, già presidente del Partito democratico, che sarà accompagnato dal sindaco Falorni.

Sabato 25 luglio presentazione del libro “Bianca e la nonna. In viaggio nell’arte” con l’autrice Diletta Rigoli e Elisa Puccioni.

Domenica 26 arriverà Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione, e accanto a lui ci saranno i quattro candidati dell’Empolese Valdelsa alle elezioni regionali Enrico Sostegni, Francesca Giannì, Anna Masoni e Edoardo Cappelli.

In funzione lo stand dei bomboloni, la friggitoria e una gelateria take away.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa