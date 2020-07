Luigi 'Lui' Virdis ospite dal vivo a Liberi Tutti Live

Giovedì scorso a Radio Lady è stato ospite Luigi Virdis detto Lui. Ai microfoni di Irene Rossi ha raccontato la sua vicenda artistica e umana. Ecco una bio scritta di proprio pugno da Virdis.

Mi chiamo Luigi Virdis, sono nato in Sardegna nel Golfo dell'Asinara nel "76, vivo in Toscana dal 2000 dove scrivo e produco nel mio studio, un piccolo salotto underground, per me e per altri artisti e di genere musicale molto diverso tra loro.

Con lo pseudonimo di Mopkob ho pubblicato per vari progetti di elettronica e nujazz, Luì è la parte più intimistica e romantica del mio modo di scrivere musica in formato canzone, i testi sono nati dalle esperienze di vita vissuta, di storie d'amore impossibili, di mare e di distanza, di cose che non si possono raccontare.

VESTITO BLU è il primo singolo del progetto, pubblicato su tutte le piattaforme, parla dei giochi di ruolo in amore e di come le distanze siano le dinamiche naturali che come il vento che riempie le vele, muovono e accrescono i rapporti tra amanti.

Il videoclip cela dietro un vetro appannato e in tempesta, il racconto degli amanti, volutamente un trio per concedere licenze interpretative allo spettatore.

In preparazione, nuove canzoni.