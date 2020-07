Un buttafuori è stato picchiato da un avventore di un locale notturno di Firenze in via de' Servi, il quale era stato allontanato per gli atteggiamenti molesti che stava avendo. Un 24enne di origine peruviana è ritenuto l'aggressore dalle forze di polizia. Un altro peruviano, di 65 anni, è stato invece arrestato al piazzale delle Cascine mentre cercava di accendere il quadro di un'auto in sosta. Per lui domani si terrà il processo per direttissima.