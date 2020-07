Ponte del Diavolo a secco, le immagini del lavoro sul letto del Serchio svuotato

Un lavoro che lascia tutti a bocca aperta, quasi che il 'diavolo' sia davvero intervenuto a seccare il fiume Serchio nel tratto sopra il quale passa l'aguzzo ponte a suo nome, a Borgo a Mozzano. In realtà sono arrivati al culmine i lavori di Enel Green Power, con la massima attenzione alla salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema fluviale a valle dello sbarramento. Da lunedì scorso per 10 giorni si sono tenuti lavori all'arcata del Ponte della Maddalena, chiamato dal 'volgo' Ponte del Diavolo. Con lo sbarramento l'azienda conta di poter lavorare anche alle opere idrauliche, per aumentarne la sicurezza con la manutenzione periodica. Stavolta compiuta tramite un'azione 'spettacolare' a occhio nudo.