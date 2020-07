Rissa fuori dal locale, 6 denunciati e un arresto

Sei persone sono state denunciate e una di queste è finita in manette per resistenza, dopo una rissa avvenuta a Castiglion Fibocchi alla chiusura di un locale notturno attorno alle 3 di notte. Le persone si trovavano in un parcheggio vicino al locale. I 6 sono tra i 20 e i 30 anni di età, 4 di loro sono italiani, uno albanese e uno marocchino. Dopo l'intervento dei carabinieri della stazione locale e del Radiomobile di Arezzo, il marocchino, pregiudicato, in forte stato di agitazione ha opposto resistenza strattonando i militari più volte nel tentativo di eludere i controlli, per cui lo stesso è stato immediatamente bloccato, calmato e a quel punto arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Tutti i ragazzi fermati sono stati quindi denunciati per il reato di rissa, mentre l’arrestato, su disposizione dell’A.G., verrà sottoposto a giudizio direttissimo nella giornata di domani, attenderà le decisioni del giudice agli arresti domiciliari.