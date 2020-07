Roberto Iasparrone entra a far parte del settore giovanile del Poggibonsi

L’Us Poggibonsi annuncia l’ingresso del sig. Roberto Iasparrone nei quadri dirigenziali del settore giovanile. Iasparrone, da sempre attivo nel panorama giovanile, mondo del quale è profondo conoscitore, ricoprirà l’incarico di collaboratore tecnico.

Le dichiarazioni di Roberto Iasparrone: "Voglio ringraziare la Società ed il Presidente Giuseppe Vellini per avermi dato l'opportunità di far parte di una realtà gloriosa come quella del Poggibonsi, club del quale sono stato calciatore a livello giovanile. Poggibonsi è anche la mia città di origine e ciò mi rende ancora più orgoglioso.

Dopo gli anni ricchi di soddisfazioni passati all'UPP Invicta, sono onorato di poter collaborare con un mostro sacro del calcio dilettantistico come il DT Aleandro Aiazzi, che stimo sia come persona sia come professionista. Credo ciecamente in questo progetto a carattere giovanile, condotto in sinergia con l'UPP Invicta.

Vogliamo garantire un percorso solido a tutti i ragazzi che vestono la maglia giallorossa, così da conseguire l'obiettivo di formare in casa giocatori da lanciare nella Juniores ed in Prima Squadra”.

Fonte: Us Poggibonsi