Sindaco partecipa nel salvataggio di un gatto salito su un albero

Anche il sindaco di Pescia Oreste Giurlani, da sempre amante degli animali e circondato da cani e gatti nella sua abitazione, ha partecipato al salvataggio di un gatto rosso, che si era rifugiato su un albero alto una decina di metri, in una zona piuttosto impervia, dopo essere stato rincorso da un cane, a Medicina.

Due ragazzi del posto, Mirco e Francesco, abili anche nell’arrampicarsi a livello sportivo, sono riusciti a fare scendere l’animale che si trovava lì da due giorni, terrorizzato e incapace di tornare a terra dal suo amico, abitante del posto. Giurlani ha ringraziato i due ragazzi, che confermano l’attenzione della città verso gli animali e il loro benessere.

Su questo tema il comune di Pescia ha dato vita a “Pescia ama gli animali”, progetto complessivo di tutela e salvaguardia di questi esseri viventi che occupano uno spazio importante nella nostra società. Dopo che il comune di Pescia è risultato una delle 13 realtà toscane che fanno parte di un progetto nazionale di contrasto al maltrattamento degli animali, si è costituita anche la Consulta per gli affari animali.

La Consulta si è arricchita recentemente di due ingressi : dopo la Liv, Lega Internazionale Vigilanza Onlus, la cui sezione pistoiese è guidata da Giulia Fiori, arriva anche il WWF pesciatino che dunque farà parte della Consulta, appena sarà possibile riprendere i lavori e gli incontri.

Questo organismo è stato concepito come uno strumento di supporto per l’amministrazione comunale per elaborare sempre più appropriate politiche di tutela e salvaguardia degli animali sull’intero territorio di competenza, per mettere in atto iniziative di sensibilizzazione e di sviluppo della funzione anche terapeutica degli animali da affezione e in generale per aumentare il rispetto, la cura e il loro benessere.

Fonte: Comune di Pescia