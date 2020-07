Sono stati portati via circa 100mila euro, secondo quanto affermato dalla proprietaria, in casa di una donna a Firenze. L'anziana di 89 anni è stata derubata la notte scorsa. Proprio lei ha trovato un uomo che l'ha minacciata con un cacciavite e le ha portato via il denaro. Tanto lo spavento ma l'anziana non è stata derubata. La polizia scientifica è andata sul posto per i rilievi necessari alle indagini.