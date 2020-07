Alex Zanardi, probabile futuro trasferimento in un centro di riabilitazione

Se dovesse continuare a rispondere bene alla riduzione della sedazione, il futuro di Alex Zanardi sarà in un centro di riabilitazione specializzato in Italia o all'estero. Dalla scorsa settimana infatti, il campione paralimpico è sottoposto alla riduzione della sedazione all'ospedale di Siena, dove è ricoverato dal 19 giugno scorso in seguito all'incidente con la sua handbike, avvenuto tra Pienza e San Quirico d'Orcia.

Questa quindi sarebbe l'ipotesi al vaglio dei familiari, che si starebbero consultando con l'equipe multidisciplinare del policlinico Santa Maria alle Scotte.

Le condizioni di Alex Zanardi, sottoposto a tre interventi chirurgici, restano gravi dal punto di vista neurologico mentre i parametri cardiorespiratori sono stabili. Mercoledì la nazionale di paraciclismo porterà un saluto al campione.