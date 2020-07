Un anziano è caduto nel pomeriggio di oggi in una piscina vuota facendo un volo di circa tre metri. L'uomo, 72 anni, ha riportato gravi ferite. È accaduto alla Nave, frazione di Castiglion Fiorentino. Il 72enne ha riportato un trauma cranico commotivo ed amnesia retrograda: era in stato febbricitante e per questo non trasportabile con l'elisoccorso Pegaso. Un'ambulanza lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena.