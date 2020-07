Marijuana e hashish in casa: 2 arresti e 9 denunce in Valdichiana

Un infermiere 46enne e un'impiegata 52enne sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga in Valdichiana. Sono stati denunciati anche nove uomini e due donne, tutti tra i 28 e i 55 anni e residenti tra Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana.

L'attività dei carabinieri di Cortona è nata da dicembre 2019 e nel maggio 2020 ha portato all'arresto di un uomo, trovato con 50mila euro e 200 grammi di hashish. Le perquisizioni sono state effettuate all'alba di oggi, lunedì 20 luglio, in tredici abitazioni.

A casa del 46enne sono stati trovati circa 60 grammi di marijuana, di cui 40 già suddivisi in dosi, disposta all’interno di piccole bustine di plastica, altro stupefacente è stato trovato all’interno di una scatola nascosta sotto il letto. Inoltre, un cane antidroga ha individuato nel battiscopa una scatolina con delle sigarette svuotate del tabacco e riempite con lo stupefacente, oltre un vero e proprio libro dei conti, con appuntati nomi ed importi delle cessioni effettuate o delle persone che dovevano saldare qualche debito di spaccio.

Nell’abitazione della 52enne è stata trovata invece una busta trasparente con tutto circa 70 grammi di marijuana. Il cane ha però fiutato in macchina altri 10 grammi della stessa sostanza ed un grinder.

A casa degli altri denunciati sono stati recuperati pochi grammi di hashish, in alcuni casi nascosti dentro delle scarpe, in altri invece pronti all’uso sul comodino della camera da letto o vicino alla tazza di caffè pronta per la colazione.