Mobilitazione vigili del fuoco, la solidarietà di Giurlani

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani esprime tutta la propria vicinanza e solidarietà ai Vigili del Fuoco, nella giornata di mobilitazione nazionale per i diritti del glorioso corpo.

I Vigili del Fuoco si lamentano degli aumenti di soli 13 euro lordi per i vigili più giovani e, dicono i promotori, di nemmeno un centesimo per le pensioni dei più anziani. Per questo chiedono una risposta retributiva più equa per tutti e gli scatti pensionistici adeguati alla categoria.

“Appoggio queste rivendicazioni avendo toccato con mano, centinaia di volte, il valore dell’impegno e la qualità dell’attività dei pompieri di Pescia e, quindi, di tutti gli appartenenti al corpo dei Vigili del Fuoco in tutto il territorio nazionale- afferma Oreste Giurlani-. Come tutte le forze dell’ordine, hanno dato grande prova di coraggio e abnegazione anche in questa emergenza sanitaria e quindi meritano la giusta ricompensa, che non potrà in ogni caso ripagarli dei tanti meriti acquisiti. Sono con i Vigili del Fuoco e a disposizione per ogni iniziativa che vada in tal senso”.

Una solidarietà, quella di Giurlani, che si esprime quotidianamente con atti amministrativi. Oltre alla commemorazione fatta in consiglio comunale e alla cerimonia alla caserma di Pescia, nello scorso novembre, per le vittime della tragedia di Alessandria, l’amministrazione comunale sta lavorando alla nuova sede.

Da tempo una commissione mista di tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco è al lavoro per stabilire il percorso della realizzazione della nuova caserma pesciatina, che sarà realizzata nei pressi del Mefit di Pescia.

Fonte: Comune di Pescia