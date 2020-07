Partiti i lavori per il rifacimento della pavimentazione alla palestra della 'Michele Rosi'

Sono partiti questa mattina, lunedì 20 luglio 2020, i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado “Michele Rosi” che fa parte dell’Istituto Comprensivo Camaiore 2 “Giorgio Gaber” di Lido di Camaiore. L’Amministrazione Comunale sta promuovendo una serie di interventi di grande impatto sull’edilizia scolastica con un investimento globale che supera i 600 mila euro che ha già visto interessate la Scuola Primaria “Pietro Tabarrani”, la Scuola Secondaria di primo grado “Ermenegildo Pistelli” e la Scuola dell’Infanzia “Seimiglia” di Orbicciano.

I lavori mirano a risolvere i problemi della pavimentazione, attraverso l’installazione di un innovativo materiale prodotto in Trentino Alto Adige che sa coniugare alle qualità tipiche delle pavimentazione sportive, un’ottima tenuta nel tempo. Il sistema sportivo proposto risulta avere uno spessore complessivo maggiore, grazie ad una sottostruttura più importante con materassino e pannello in multistrato più spessi in modo da permettere una migliore risposta tecnica della pavimentazione, una migliore ripartizione delle forze con un superiore assorbimento dello shock e un miglior rimbalzo della palla. Il materiale è costituito da barriera al vapore, materassino elastico da 18 mm, pannello di multistrato sezionato da 20 mm nominali e parquet massello da 22 mm essenza hevea.

L’investimento globale per materiale e lavori è di circa centomila euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza. I lavori si concluderanno nell’arco di poche settimane, in tempo per la prevista riapertura delle scuole prevista nel mese di settembre.

Fonte: Ufficio Stampa