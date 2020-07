Strade Bianche 2020, sì all'evento ma con misure anti Covid-19

Si è tenuto questo pomeriggio, lunedì 20 luglio 2020, nella sede della Prefettura di Siena, il vertice del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'ordine del giorno lo svolgimento dell'edizione speciale 2020 delle Strade Bianche.

Per il Comune di Siena, presenti al tavolo di lavoro, il dirigente Iuri Bruni ed il Comandante della polizia municipale, Cesare Rinaldi. La manifestazione professionistica, organizzata da Rcs Sport, rientra nell'Uci World Tour e si terrà a Siena il prossimo 1 agosto (inizialmente prevista il 7 marzo 2020 e posticipata a causa della pandemia da Coronavirus).

Il Comitato ha dato il via libera all'organizzazione dell'evento che a differenza delle altre edizioni dovrà prevedere tutte le misure di sicurezza relative agli eventi sportivi attenendosi alle disposizioni di sicurezza in materia di emergenza da Covid-19. In particolare, sarà chiuso al pubblico il perimetro interno di Piazza del Campo (la cosiddetta “conchiglia”) per scongiurare il concentramento di persone.

L'ultimo chilometro del percorso, quello che da Santa Caterina porta al traguardo davanti al Palazzo Pubblico, avrà un nuovo transennamento rispetto agli anni passati, mirato a tenere a distanza di sicurezza gli spettatori e scongiurare assembramenti. Vigili urbani, polizia e carabinieri vigileranno sul rispetto delle norme. Nei prossimi giorni saranno altresì comunicate nel dettaglio tutte le disposizioni in materia di circolazione e divieti per la giornata del 1 agosto.

Per quanto riguarda invece la parte tecnica che sarà affrontata dai campioni del ciclismo mondiale, i percorsi della Strade Bianche non subiranno modifiche, sia per quanto riguarda la gara maschile che quella femminile. Confermata la diretta televisiva Rai.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa