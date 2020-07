Agli Uffizi la prima visita del progetto ‘Passeggiate Fiorentine’

E’ alle Gallerie degli Uffizi la prima delle 240 visite gratuite per famiglie fiorentine, accompagnate dalle guide, comprese nel progetto ‘Passeggiate Fiorentine’ ideato e finanziato da Fondazione CR Firenze. Lo scopo è duplice: riportare la comunità locale che questa estate resta in città a riappropriarsi dei luoghi culturali della città e sostenere il comparto degli operatori turistici e delle guide locali entrate in crisi con le misure restrittive del Covid-19. Per questo motivo il costo del biglietto di ingresso e la prestazione delle guide sono interamente coperti dalla Fondazione. Al termine della visita, DOMANI, mercoledì 22 luglio alle ore 17.00 nel Loggiato degli Uffizi, davanti all’ingresso della ex chiesa di San Pier Scheraggio, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, saluteranno questo primo gruppo.

Il progetto prevede 25 itinerari nei grandi musei e nei giardini storici cittadini, per complessive 240 visite, che sono accompagnati da guide specializzate in storia dell’arte e in mediazione culturale per i bambini con il coinvolgimento di almeno 2.500 persone. Possono iscriversi per luglio ed agosto oltre a tutti i residenti a Firenze anche quelli nei comuni limitrofi (Scandicci, Fiesole, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pontassieve). E’ obbligatoria la prenotazione ai seguenti recapiti: tel. 055 6146853; email passeggiatefiorentine@cscsigma.it.

Fonte: Fondazione CR Firenze