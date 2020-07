Elezioni regionali: Nardini e Pieroni tra i candidati PD proposti da 'Piazza Grande' di Pisa

Di seguito il comunicato stampa di "Piazza Grande" provincia di Pisa, l'area che nel PD provinciale pisano ha sostenuto al congresso il Segretario nazionale Nicola Zingaretti, relativamente alle candidature al Consiglio Regionale proposte per le prossime Elezioni Regionali di settembre:

L'area Piazza Grande della provincia di Pisa, che nel Partito Democratico ha sostenuto l'elezione del Segretario Nazionale Nicola Zingaretti, ha definito la propria proposta di candidature per le prossime Elezioni Regionali di settembre, proponendo donne e uomini altamente rappresentativi e qualificati come candidati al Consiglio Regionale. Si è prestata particolare attenzione a unire esperienza, apertura, rappresentanza di diversi territori e culture politiche.

Ovviamente metteremo il massimo impegno affinché il Partito Democratico abbia un ottimo risultato e lavoreremo a fianco delle candidate e dei candidati Consiglieri affinché possano rappresentarci in Regione.

Di seguito i candidati proposti:

- Alessandra Nardini: Consigliera Regionale uscente, ha coordinato a livello regionale la mozione Zingaretti durante l'ultimo congresso; componente dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale del PD, è stata recentemente nominata dal Segretario Zingaretti Responsabile del Dipartimento nazionale povertà e disuguaglianze del Partito Democratico. Ha iniziato la propria esperienza politica nei Giovani Democratici, di cui è Presidente regionale.

- Andrea Pieroni: già Consigliere Regionale durante l'attuale legislatura, è stato Presidente della Provincia di Pisa, tra i fondatori del Partito Popolare e tra i costituenti della Margherita nella nostra provincia. Ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'UPI - Unione Province Italiane - Toscana e di TECLA, associazione per la cooperazione transregionale ed europea. È membro dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico.

- Fiorella Signorini: Capogruppo della lista di centrosinistra a Riparbella, simpatizzante non iscritta al Partito Democratico, è infermiera presso l'ospedale di Cecina. La sua candidatura è un segnale di attenzione anche ai territori più periferici della provincia, a cui l'area Zingaretti ha ritenuto importante dare rappresentanza in lista.

- Giancarlo Lunardi: apprezzatissimo Sindaco del Comune di Vecchiano per tre mandati e Segretario Provinciale dei Democratici di Sinistra pisani; già Presidente del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, è stato recentemente eletto Vicepresidente della Pubblica Assistenza di Pisa. Il suo profilo coniuga l'esperienza politica e amministrativa con l'impegno in un settore importantissimo come quello del volontariato.

Fonte: Area Piazza Grande provincia di Pisa