Ex viceprefetto di Livorno arrestato: confermata la pena a 4 anni e 8 mesi

La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi inflitta in primo grado con rito abbreviato all'ex viceprefetto di Livorno Giovanni Daveti. L'uomo fu arrestati nel maggio del 2018. Tra i reati contestati quello di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale, frode sulle accise, contrabbando, evasione di diritti doganali e falso in documenti pubblici. Confermate le sentenze per altri imputati, mentre uno di loro è stato assolto.