FISAR e Innocenti Wines per la pediatria di Campostaggia

Martedì 28 luglio si terrà presso Innocenti Wines un evento collegato alla raccolta fondi per il bilirubinometro transcutaneo destinato al reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Poggibonsi.

"Una iniziativa che abbiamo proposto alla FISAR sezione di Siena per aiutare l'Associazione Il Masso a raccogliere i fondi per lo strumento che serve in pediatria" racconta Gianni innocenti, "ne abbiamo parlato assieme al dottor Niccolini della FISAR di Siena ed abbiamo proposto una degustazione di vini abbinandoli a dei piatti che possano far sì che anche chi non è conoscitore dei vini, possa avvicinarsi a questo settore così importante per la nostra zona"

Da parte della FISAR saranno presenti i sommelier Gianluca Passaponti, Riccardo Cabizza e Carlotta Salvini.

Queste iniziative che vedono coinvolte le attività locali sono per noi un motivo di orgoglio, in quanto oltre a portare benefici alle attività che lo propongono, consentono devi mostrare che anche tra associazioni è possibile collaborare in sintonia, fanno sapere dall'Associazione il Masso.

È un vanto per Poggibonsi tutti i suoi cittadini e l'Amministrazione Comunale, che ha dato il patrocinio per la raccolta fondi, in quanto anche se viviamo un periodo storico particolare, viene dimostrata la buona volontà e si concretizza un ulteriore obiettivo, che è appunto la collaborazione tra le associazioni.

È consigliata la prenotazione al numero 0577 980800

Vogliamo ricordare inoltre che eventuali offerte potranno essere fatte direttamente in loco oppure tramite IBAN IT44M0867371940003003037453 causale Donazione per Acquisto Macchinario Pediatria.

