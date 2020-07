Interruzione idrica imprevista a Montelupo fino a sera: autobotte in via Don Mazzolari

Acque SpA comunica che, per un guasto causato da terzi sulla rete idrica nel comune di Montelupo Fiorentino, oggi martedì 21 luglio è in corso una interruzione idrica nella zona ovest di Montelupo-capoluogo e a Fibbiana. L’esecuzione dell’intervento di riparazione è già in corso

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo. A causa di alcune problematiche verificatesi nel corso della riparazione del guasto il ripristino dell’erogazione idrica nella zona ovest di Montelupo-capoluogo e a Fibbiana è stato rinviato alle ore 21. Nel frattempo, è in corso di allestimento una postazione di rifornimento sostitutivo mediante autobotte in via Don Mazzolari.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.