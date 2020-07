Letame davanti il municipio di Aulla: la protesta di un agricoltore

Un carro di letame davanti il municipio di Aulla in Lunigiana. È la protesta di un agricoltore contro la scarsa manutenzione dell'acquedotto con conseguenti guasti e problemi agli impianti irrigui utilizzati nei terreni per le coltivazioni. Coldiretti ha definito l'azione "sbagliata, nei metodi, ma giusta nella sostanza". Ed è proprio Coldiretti a spiegare la vicenda che "chiama in causa il Consorzio di bonifica e la gestione dell'impianto irriguo che dovrebbe garantire acqua ai terreni dove si produce il celebre fagiolo di Bigliolo, una delle eccellenze leguminose del grande patrimonio enogastronomico della Lunigiana. L'acquedotto al centro della denuncia è indispensabile per le aziende agricole di Posara, Moncigoli, Soliera, Bigliolo ed Aulla. La poca manutenzione dell'acquedotto ha provocato, in più occasioni, lo scoppio delle tubature, con il risultato che le colture non ricevono l'acqua necessaria".