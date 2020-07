Pista di pattinaggio, conclusi i lavori a San Miniato

Si sono conclusi i lavori nell'area sportiva di San Miniato che hanno riguardato la pista di pattinaggio comunale gestita dal Gruppo sportivo del presidente Claudio Gasperini. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato allo sport e ai lavori pubblici, ha ristrutturato e messo a norma l'impianto che diventerà un ulteriore polo sportivo polivalente della zona.

Nello specifico, la pista di pattinaggio sarà la nuova casa del Roller Team Siena che ha trovato un accordo di collaborazione con la società San Miniato e potrà così iniziare in tutta tranquillità la nuova stagione. Conseguentemente è stata liberata la struttura di Sant'Andrea a Montecchio che tornerà a disposizione dei cittadini così come previsto dall'intesa del dicembre scorso tra il Comune di Siena e gli abitanti del posto.

I lavori alla pista di pattinaggio di San Miniato e l'accordo per il trasferimento della società Roller Team sono stati un iter lungo e complesso che ha visto l'impegno in prima linea dell'assessore allo sport Paolo Benini, il segretario generale del Comune Michele Pinzuti e l'ingegnere Paolo Giuliani per definire tutti i passaggi che hanno portato all'ultimazione del restyling.

“Finalmente siamo arrivati al traguardo di questa vicenda, che ha avuto tempi lunghi e macchinosi, compresa l'epidemia da Covid-19 che ha fatto ritardare di un mese la conclusione dei lavori - spiega l'assessore allo sport Benini. - Ci fa piacere però che da oggi sia tornata disponibile una struttura importante per la città e per il centro di San Miniato. Sono soddisfatto altresì che il Comune abbia dato alla società di pattinaggio Roller Team l'opportunità di proseguire la propria attività grazie anche all'accordo con il Gruppo sportivo. Noi abbiamo lavorato con molta attenzione – sottolinea l'assessore allo sport - perché sono stati necessari anche alcuni passaggi burocratici delicati per il recupero della pista ed una trattativa specifica che si è concretizzata grazie al coinvolgimento dello studio legale Garzia con cui abbiamo cooperato in ottima sintonia. Voglio inoltre ringraziare gli abitanti di Sant'Andrea per l'ulteriore disponibilità a far allenare le ragazze del Roller Team in attesa del trasferimento a San Miniato”.

Sara Pugliese, assessore ai lavori pubblici, aggiunge: “Grazie all'accordo con il Gs San Miniato si sono attivate procedure per l'esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione straordinaria della pavimentazione per l'utilizzo della pista per sport rotellistici. Lavori eseguiti dalla impresa Kokora di Monteroni d'Arbia conclusi con soddisfazione nonostante lo stop a causa della pandemia. Mettiamo a disposizione un impianto per la comunità e per le società che ha una valenza anche sociale oltre che sportiva”.

Entusiasta Laura Antoni, presidente del Roller Team: “E' davvero una grande gratificazione questa opportunità che ci ha offerto il Comune di Siena che ringrazio personalmente, ma anche da parte del direttivo e delle famiglie. L'amministrazione comunale non ci ha mai abbandonato riservando attenzione al nostro team e ai nostri atleti. Ringrazio pure la società San Miniato, per noi è importante poterci allenare serenamente programmando già da ora la nuova stagione”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa