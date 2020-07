Arriva in Consiglio Comunale il Piano strutturale intercomunale dei Comune di Pisa e Cascina

Doppia sessione, domani, giovedì 23 Luglio e dopodomani, venerdì 24 Luglio, del Consiglio Comunale. S’inizia, dalla Sala delle Baleari, alle 8,30 fino ad oltranza dei lavori. Diretta streaming. All'ordine del giorno, oltre ad alcune interrogazioni ed interpellanze, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, il Piano strutturale intercomunale dei Comune di Pisa e Cascina

“Un traguardo raggiunto in tempi record – ha commentato il Sindaco Michele Conti – a cui abbiamo lavorato con decisione nonostante la trascorsa emergenza Covid che ha rallentato gli uffici comunali; questo per la nostra ferma volontà politica di voler dotare al più presto Pisa di un fondamentale strumento per disegnare il futuro della città e dell’area pisana che si sviluppa lungo l’Arno. L’importanza di questo passaggio è d’altra parte ben chiara. Il Piano Strutturale, strumento essenziale per lo sviluppo di un territorio, richiede necessariamente aggiornamenti per renderlo adeguato all’evolversi della società. Se si pensa che quello di Pisa risale al 1998 e quello di Cascina al 1997 si può ben comprendere quanto fosse divenuto urgentemente necessario il loro rinnovamento, tanto più che per l’attuazione di un Piano si rende poi necessaria l’approvazione di un nuovo Regolamento Urbanistico, che oggi mostra più ancora del Piano Strutturale la sua inadeguatezza alle esigenze odierne”.

Oltre a questo importante proposta della Amministrazione Comunale, i consiglieri comunali saranno chiamati a pronunciarsi anche sul rinnovo della convezione tra Comune di Pisa e Pisamo, la società dello stesso Comune di Pisa attraverso la quale gestisce tutti i servizi legati alla mobilità urbana.

Questa doppia seduta del Consiglio Comunale dovrebbe essere l’ultima prima della pausa estiva.

Fonte: Ufficio Stampa