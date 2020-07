Contributi straordinari per attività economiche, commerciali e produttive di Montopoli in val d’Arno

Come era già stato anticipato nelle settimane passate, l’amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno ha messo in campo un intervento a sostegno diretto delle attività economiche, commerciali e produttive che hanno sede nel territorio comunale. «Si tratta di contributi straordinari che varieranno tra i 500 e i 1000 euro per ogni attività che ne farà richiesta – spiega Valerio Martinelli, assessore alle Attività produttive – naturalmente, vi sono dei requisiti che dovranno essere rispettati, ma il nostro impegno è stato diretto ad ampliare al massimo la platea di possibili beneficiari, in modo tale da garantire a chi investe sul nostro territorio e a chi quotidianamente vi opera una liquidità immediata». Il contributo, infatti, potrà essere usato per il pagamento dell’affitto o delle spese generali per le utenze, per gli investimenti per beni strumentali al proprio lavoro o per la promozione della propria attività.

Tra le attività che possono accedere al contributo straordinario vi sono quelle di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 1 del Decreto del presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020, oltre alle attività come alberghi, alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni, ristoranti e ristorazione con preparazione di cibi da asporto, gelaterie e pasticcerie, bar e altre attività ricreative e di divertimento, oltre a parrucchieri ed estetisti. «È un intervento che vuol mettere nelle tasche dei commercianti e degli esercenti risorse utili ad affrontare un periodo reso complicato dall’emergenza sanitaria – dice il sindaco Giovanni Capecchi – sostenendo il tessuto economico ed imprenditoriale del territorio, sosteniamo anche i dipendenti che in quelle attività lavorano e, di conseguenza, le loro famiglie».

Il contributo straordinario, del resto, non dev’essere interpretato nella sola ottica economica di rilancio delle attività produttive. «Il contributo fa parte di un programma più ampio per la promozione e la valorizzazione dell’intero territorio – continua Martinelli – ogni commerciante, infatti, deve sottoscrivere una dichiarazione d’impegno verso la comunità: ad esempio, si potrà adottare un elemento decorativo della propria frazione, prendendosene cura e provvedendo alla sua manutenzione; o ancora, promuovendo offerte e scontistica dedicata ai turisti che soggiornano a Montopoli o che usufruiscono dei servizi dell’attività stessa».

Ma non solo: nella dichiarazione d’impegno, i richiedenti potranno anche abbellire l’ingresso o la facciata della propria attività, investire in formazione e digitalizzazione o promuovere sui social la propria attività e, contestualmente, il territorio comunale o i suoi prodotti tipici. «L’obiettivo è quello di dar vita ad un nuovo patto tra imprese ed istituzioni per rilanciare il territorio, alla cui base vi sia il grande spirito di comunità dei nostri concittadini – conclude Martinelli – sono sicuro che, insieme, riusciremo a vincere la sfida comune dei prossimi mesi».

La domanda per poter accedere al contributo straordinario dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2020 alle ore 13. Tutte le informazioni e i moduli utili alla presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montopoli.pi.it)

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa