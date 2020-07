Frontale a Follonica, 3 codici rosso

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale a Follonica quest'oggi. Quattro i pazienti trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Tra questi tre codici rosso, una 18enne di Torino, una 19enne e un 22enne di Roccastrada. I codici rosso sono stati assegnati in seguito alla dinamica dell'incidente. Per fortuna i giovani sono coscienti e con parametri vitali stabili. Un'altra donna è rimasta lievemente ferita dall'impatto.