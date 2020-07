Il sindaco consegna il Gigliato d'oro al colonnello Marco Grandini

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l'assessore Flora Leoni hanno consegnato il Gigliato d'oro al colonnello Marco Grandini comandante del comando provinciale di Prato che nei prossimi giorni sarà trasferito a Roma.

L'onorificenza è stata donata "quale segno di sincera stima per l'apprezzato impegno profuso nella direzione del Comando provinciale dei Carabinieri di Prato, conseguendo importanti risultati nel contrasto alla criminalità e per la tutela della sicurezza cittadina". Il sindaco Biffoni non ha nascosto la propria emozione nel salutare il colonnello Grandini: "Un amico della città, un grande professionista dal quale ho imparato molto e con il quale ho sempre avuto un rapporto proficuo - ha sottolineato il sindaco -. Sono contento per Grandini, ma questo è per me un saluto doloroso. Alla nostra città auguro che il prossimo comandante abbia la stessa capacità di relazione con la comunità e di presenza sul territorio che in questi anni ha dimostrato Grandini".

La presenza costante sul territorio e la relazione con i cittadini sono stati la cifra del lavoro svolto dal colonnello a Prato: "Abbiamo portato avanti un'intensa attività in tutti i settori criminali e credo che la città in questi anni sia anche migliorata sotto il profilo della sicurezza. Mi sono sentito legato alla città e ai suoi abitanti - ha dichiarato Grandini - e ho lavorato perché i Carabinieri fossero punto di riferimento per la popolazione come è nella tradizione dell'Arma". Il colonnello ha rivolto un particolare ringraziamento ai suoi collaboratori: "Se abbiamo ottenuto importanti risultati è grazie al lavoro di tutti. Ci sono stati anche momenti di difficoltà, ma li abbiamo affrontati e voglio ringraziare tutti i miei collaboratori per l'impegno profuso".