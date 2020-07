"Istituire l'Area Marina Protetta dell'Arcipelago Toscano": la proposta di Legambiente

Riavviare immediatamente l'iter di istituzione per l'Area Marina Protetta (AMP) dell'Arcipelago Toscano, così come chiedono da anni cittadini e associazioni delle comunità interessate. Con questo appello Legambiente Toscana e i circoli dell'arcipelago tornano a parlare dell'annosa vicenda dell'area, in occasione della tappa toscana della Goletta Verde.

Più di 5 mila persone hanno firmato una petizione lanciata nel maggio scorso da Legambiente Arcipelago Toscano, Guide subacquee del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, Ced – Associazione Centri Elbani Diving e Asd Diversamente Marinai, e indirizzata al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Regione Toscana, ai sindaci dell'arcipelago, al Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Con la petizione si chiede di riaprire l'iter istituzionale avviato – ma mai arrivato a compimento – già nel lontano 1982, confermato dalla legge 394 del 1991 sulle aree protette, e successivamente dagli accordi dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia, come la Convenzione di Barcellona e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità. Dopo 38 anni di discussioni è giunto il momento di compiere un salto di qualità che possa garantire il futuro dell'Arcipelago Toscano, nella difesa e gestione oculata delle sue risorse e nella valorizzazione e salvaguardia dei mestieri del mare, a cominciare dalla tutela della piccola pesca costiera e delle attività subacquee e di diporto sostenibile.

Per questo è necessario istituire effettivamente (e finalmente) una vera Area Marina Protetta e superare i vincoli a mare che riguardano Gorgona, Pianosa, che comprenda anche zone marine dell'Elba e del Giglio, sulla scorta di quanto avvenuto per l'Area Marina Protetta di Capraia.

Istituire un'Area Marina Protetta significa creare prosperità per i cittadini di oggi e per le generazioni a venire, contribuendo a trovare la soluzione per coniugare benessere ambientale ed economico, portando a un ripopolamento ittico e quindi a un incremento del pescato a medio/lungo termine e a un aumento dell’attrattiva turistica. La sensibilità verso la tutela dell’ambiente e la crisi che i comuni costieri toscani devono affrontare a seguito del covid-19, chiedono alle istituzioni scelte coraggiose che contribuiscano al rilancio dei territori e al benessere di tutti i cittadini residenti, dei turisti, degli abitanti dei comuni limitrofi.

I tempi, a vedere dalla reazione di elbani, isolani e amici dell’Arcipelago, sembrano maturi. La palla passa ora alla politica, al governo e alle amministrazioni locali, che dovrebbero chiudere una vicenda che si trascina da troppo tempo. L'Arcipelago Toscano e il suo mare meraviglioso e ancora vibrante di vita e bellezza non possono più aspettare.

“La mancata istituzione dell'Area Marina Protetta è ormai uno scandalo nazionale e persino internazionale – dichiara Umberto Mazzantini, responsabile mare di Legambiente Toscana – i governi che si sono succeduti in questi lunghi anni si sono tutti impegnati a costituirla (come completamento delle realizzazione delle AMP previste) oggi siamo ancora ai vincoli a mare determinati dall’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano nel 1996 a Gorgona, Pianosa, Montecristo e Giannutri, mentre Capraia ha istituito l'AMP due anni fa grazie a un’intesa tra Comuni, Parco e Regione. Il governo – continua Mazzantini – non può ancora una volta restare ostaggio di localismi ed egoismi miopi, dietro i quali ci si trincera da quasi 40 anni per non rispettare leggi nazionali e accordi globali. Il ministro Costa riavvii subito l'iter per l’istituzione dell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano, come chiedono le oltre 5.500 persone che hanno firmato la petizione”.

“Fatti nuovi e contrastanti come la foca monaca a Capraia, le balene all’Elba e la tartaruga marina al Giglio, e l’assalto mordi e fuggi di un turismo nautico senza regole, che sta devastando alcuni dei fondali più belli dell’Elba, ci dicono che amministratori comunali, forze politiche e governo non possono più nascondere la testa nella sabbia, anche perché la nuova direttiva sulla biodiversità dell’Unione Europea chiede a tutti i Paesi, Italia compresa, di proteggere almeno il 30% del loro mare”, conclude l'esponente di Legambiente Toscana.

“L'area marina protetta dei Monti dell'Uccellina è da oltre 10 anni tra le aree di reperimento del Ministero dell'Ambiente, su richiesta della Comunità del Parco regionale della Maremma, che avrebbe voluto l'allargamento a mare delle tutele – dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – uno studio analitico sulle formiche, su Bocca d’Ombrone e sul mare antistante Talamone giustifica ampiamente i motivi dell’istituzione di questa nuova AMP, purtroppo però la burocrazia ha fatto arenare tutto il processo.

“È tempo di riavviarlo e di portarlo a compimento – conclude Ferruzza – perché lo sviluppo sostenibile in Maremma passa anche e soprattutto dalla conservazione dell’ecosistema marino!”.

Fonte: Ufficio stampa