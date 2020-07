Festa, luna park, musica e sensibilizzazione a Altopascio

Un tuffo negli anni ’90, con musica e allestimenti a tema, negozi e locali aperti, il centro paese chiuso al traffico, il cinema all’aperto, il luna-park in piazzale Aldo Moro, il concerto della banda in piazza Ospitalieri e il ritorno delle Notti dell’archeologia. Il tutto, per questo fine settimana, attraversato da una vena di solidarietà con i donatori di sangue di Avis Altopascio. Nuovo fine settimana, nuovo appuntamento con Notti Magiche, le serate a tema, promosse e organizzate dal Centro commerciale naturale e dall’amministrazione comunale nell’ambito della campagna #IoScelgoAltopascio, che ogni venerdì trasformano Altopascio e via Cavour in un giardino sotto le stelle in pieno centro, chiuso al traffico e aperto alla socialità. Domani, venerdì 24, l’appuntamento sarà con gli anni ’90: locali e negozi aperti fino a tarda sera, shopping in notturna, vetrine a tema, musica in sottofondo, luminarie in tutto il paese, allestimenti e tante cose buone da fare e da mangiare. Con una nota speciale: chi si fermerà a cena in paese, infatti, troverà la tovaglietta con il logo di Avis Altopascio per sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione e, proprio in estate in cui si registra una flessione della raccolta di sangue e plasma, invitare le persone a prenotare la donazione prima di andare in ferie (per info: altopascio.comunale@avis.it, 371.3620177).

In piazzale Aldo Moro, invece, dalle 18 saranno attive le giostre per i più piccoli con il mini-ottovolante, la giostra per bambini, il salto trampolino, lo scivolo taboga, la giostra a seggiolini, il tiro ad aria compressa, il cinesfera, il castello incantato e il mini-tappeto volante. E poi dolci e caramelle per tutti con il banco del chiccaio. Sempre domani (venerdì 24), inoltre, dalle 21.15, in piazza Ospitalieri, l’appuntamento è con il concerto del Corpo musicale “G. Zei” per festeggiare San Jacopo: dopo i mesi di lockdown torna la banda ad allietare le serate estive con la musica sotto le stelle per celebrare il santo patrono di Altopascio. Dalle 21, invece, gli appassionati di storia e archeologia potranno ritrovarsi al Loggiato Mediceo di piazza Garibaldi per le Notti dell’Archeologia: dalle 21 alle 23, si terranno visite guidate nel centro storico, nel Loggiato mediceo e all’esposizione archeologica comunale e della storia dell’antico ospedale di Altopascio sulla via Francigena, accompagnati gratuitamente da un operatore dell’ufficio turismo. Ritrovo: al Loggiato Mediceo, in piazza Garibaldi. Per info: biblioteca comunale “A. Carrara”, 0583.216280.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa