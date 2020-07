Il prefetto Laura Lega in visita istituzionale nel Mugello

Il prefetto Laura Lega ha voluto ripartire dai Comuni colpiti dal terremoto dello scorso dicembre, recandosi oggi a Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Prosegue così il programma di incontri sul territorio, avviato fin dall’inizio del suo incarico e sospeso durante il periodo del lockdown.

Sono visite che rappresentano una importante occasione per avere una conoscenza diretta delle dimensioni locali e rinsaldare quello spirito di forte collaborazione tra le istituzioni che caratterizza la strategia operativa della Prefettura di Firenze.

Accolta dai sindaci Federico Ignesti e Giampiero Mongatti, accompagnati dalle rispettive giunte comunali, il prefetto ha incontrato, nelle sedi municipali, i rappresentanti locali delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria e dei sindacati. Si è trattato, in entrambi i casi, di un momento proficuo di confronto sulle molteplici questioni che interessano le due comunità mugellane e sulle numerose problematiche che gli amministratori locali devono affrontare ogni giorno.

Tanti i temi di cui si è discusso, tra cui la sicurezza, la gestione delle emergenze di protezione civile, le ricadute economiche, occupazionali e sociali del COVID-19 sul territorio. Riguardo in particolare a questo ultimo punto, il prefetto ha illustrato le iniziative avviate, con il coinvolgimento di istituzioni, enti ed associazioni, per accompagnare imprese e cittadini verso la ripresa. Unire le energie più produttive in progetti condivisi costituisce il modo giusto per assicurare una migliore qualità di vita alla comunità. La collaborazione concreta ed efficace a tutti i livelli di governo, nel rispetto dei ruoli specifici, rappresenta la via strategica da percorrere per garantire legalità, sicurezza, fiducia.