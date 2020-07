Lavori a Lucca, abbattimento di tre alberi in piazzale Moro

In merito all'abbattimento di tre alberi in piazzale Aldo Moro a Lucca, nell'ambito dei lavori per la riqualificazione delle zone verdi – progetto Quartieri Social San Concordio - l'amministrazione Comunale ricorda che il progetto relativo a quella zona, dopo numerosi incontri partecipativi con i cittadini e i rappresentanti dei comitati di San Concordio era stato completamente modificato per conservare un nucleo più cospicuo di alberi posto nella zona nord con un conseguente aggravio di spesa di progettazione. Il nuovo progetto presentato e condiviso pubblicamente prevedeva quindi l'abbattimento dei due cedri (di cui uno malandato) e di un acero a fronte della messa a dimora di nuovi 30 esemplari arborei e del recupero più esteso possibile del verde esistente. Nell'esecuzione del progetto approvato è quindi stato necessario procedere all'abbattimento delle piante suddette.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa