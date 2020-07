Pedonalizzazione lungarni, Confesercenti ne discuterà con Palazzo Vecchio

Dopo l’annuncio del Sindaco Nardella, avvenuto ieri sera, della prossima pedonalizzazione del lungarno Acciuaiuoli, che comprenderà anche lungarno de’ Medici e Archibusieri, abbiamo chiesto ed ottenuto dall’amministrazione Comunale l’avvio di un confronto per capire come questa rivoluzione del traffico inciderà sull’area Unesco e sulle imprese commercio. turismo, servizi.

Non solo per quanto concerne le aree interessate dalla pedonalizzazione, ma anche per quelle che saranno oggetto della cosiddetta “viabilità alternativa” e sulle quali pertanto verrà “scaricato” l’attuale flusso di traffico del lungarni.

Non siamo soliti dare giudizi su provvedimenti cosi importanti senza vedere le carte e confrontarsi con l’Amministrazione Comunale: ecco perché riteniamo opportuno avviare prima possibile un confronto sul provvedimento, e perché no, allargarlo anche ad altri temi relativi al centro storico.