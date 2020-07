Pelletteria, Stati generali a Firenze: il supporto di Life Beyond Tourism

Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue particolarmente attivo nel sostegno delle attività artigianali attraverso l’iniziativa Vo per Botteghe® WEB, è stato invitato dall’Associazione di categoria Assopellettieri a prendere parte all’evento “Stati Generali della Pelletteria Italiana” che si svolgerà questa mattina a Palazzo Vecchio, in collaborazione con il Comune di Firenze.

Da sempre votato alla protezione e conservazione dell’immenso patrimonio del nostro Paese, fatto di piccoli artigiani, giovani creativi e piccole e medie imprese, il Movimento Life Beyond Tourism Travel To Dialogue fin dall’inizio del lockdown ha supportato questi soggetti che hanno visto le proprie attività in sofferenza con un drastico calo del fatturato. Lo ha fatto con il programma Vo per Botteghe® WEB mettendo a disposizione gratuitamente per artigiani e aziende italiane il proprio portale culturale www.lifebeyondtourism.org , il network di visibilità internazionale e la possibilità di aprire il proprio shop online grazie all’intesa con il partner tecnologico Donkey Commerce.

“Il Movimento LBTTD risponde all’appello di Assopellettieri che, ponendosi come anello di congiunzione tra le imprese e gli interlocutori istituzionali, ha chiamato a raccolta i players del mondo della pelletteria nonché i principali attori del mondo economico per dar voce alla necessità di confronto e di “fare sistema” trovando insieme soluzioni per aiutare il comparto e traghettare le imprese di pelletteria verso il futuro - dichiara Carlotta Del Bianco, Presidente LBTTD. Un appello che parte proprio dalla Toscana che ospita uno dei distretti produttivi più importanti in Italia con il 60% della produzione italiana”.

Il Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue si mette al fianco di Assopellettieri e lancia una grande opportunità per tutti gli associati prorogando straordinariamente il programma Vo per Botteghe® WEB fino al prossimo 7 Agosto. Uno speciale codice sconto che darà diritto all’affiliazione gratuita come azienda sul portale fino alla fine del 2020 e, per chi fosse interessato, anche ad utilizzare la piattaforma di Donkey Commerce per creare il proprio shop online ottenendo cosi visibilità sul mercato nazionale e mondiale.

Aderire al Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue sarà quindi per ogni artigiano pellettiere un’occasione in più per ripartire e per aprirsi al mercato senza alcun limite dal punto di vista geografico, potendo contare sulla visibilità dell’ampia rete del Movimento in oltre 111 Paesi del mondo.

L’iniziativa Vo per Botteghe® Web preserva e protegge l‘enorme ricchezza del nostro Paese fatta di piccoli artigiani, giovani creativi e piccole e medie imprese, potenziando il valore di ognuno grazie al supporto tecnologico che consente di non fermare l’attività ma di vendere gestendo tutto da una semplice applicazione online.

Partecipando agli “Stati Generali della Pelletteria Italiana”, Il Movimento LBTTD conferma con un semplice gesto la propria fiducia e solidarietà a tutte quelle realtà imprenditoriali che nel loro “saper fare made in Italy” fondano la loro forza e che potranno cogliere l’opportunità di crescere iscrivendosi al portale del Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue https://www.lifebeyondtourism.org/.

