Ha rubato in un appartamento e dopo è fuggita, i carabinieri, però, l'hanno fermata in strada per un controllo. La donna,una 48enne italiana, già conosciuta dalle forze dell'ordine per reati simili, ha destato sospetto ed è stata colta in flagrante. È stata quindi arrestata. È accaduto ieri a Firenze nella zona di Rovezzano. La refurtiva, tra cui una macchina fotografica e gioielli di bigiotteria, è stata restituita alla proprietaria.